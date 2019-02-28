Доля полупроводников в общем объёме южнокорейского экспорта сокращается

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Доля полупроводников в общем объёме южнокорейского экспорта упала до минимальной отметки с июня 2017 года, составив 16%. Как сообщили 4 марта в министерстве промышленности, торговли и энергетики и Таможенном управлении РК, в январе экспорт полупроводников сократился на 23,3% в годовом исчислении, составив 7 млрд 421 млн долларов. Экспорт в целом сократился на 5,9%, составив 46 млрд 330 млн долларов. С октября 2017 по ноябрь 2018 года доля полупроводников в общем объёме экспорта составляла порядка 20%, после чего начала сокращаться. Такая ситуация объясняется замедлением роста мирового профильного рынка.