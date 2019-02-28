Результаты второго саммита КНДР-США окажут минимальное влияние на южнокорейский финансовый рынок

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Результаты второго северокорейско-американского саммита окажут минимальное влияние на южнокорейский финансовый рынок. Об этом было заявлено на состоявшемся 4 марта заседании правительства РК по вопросам макроэкономики и финансов, состоявшемся под председательством первого заместителя министра планирования и финансов Ли Хо Сына. По его словам, учитывая результаты саммита, а также сохранение таких факторов как BREXIT, возможность замедления роста мировой экономики, торговые переговоры между США и КНР, нельзя не исключать возможности временной дестабилизации мирового финансового рынка. Однако события вокруг КНДР обычно оказывали временное и ограниченное влияние на отечественный рынок финансов. Ли Хо Сын также отметил ряд положительных моментов в экономике страны. В частности, кредитный дефолтный своп (CDS) премиум находится на самом низком уровне с 2008 года, когда страна переживала финансовый кризис, профицит платёжного баланса сохраняется, а объём валютных резервов достиг рекордной отметки.