Правительство РК увеличивает поддержку экспортных компаний

Photo : KBS News

Правительство РК увеличивает финансовую и маркетинговую поддержку экспорта. 4 марта в министерстве промышленности, торговли и энергетики представили совместный с другими ведомствами план, предусматривающий финансирование внешней торговли в объёме 235 трлн вон или 208 млрд 850 млн долларов. Это на 13 млрд 600 млн долларов больше, по сравнению с предыдущим годом, Увеличить финансовую поддержку решено в связи с тем, что в феврале объём экспорта сократился на 11% на фоне снижения темпов роста экономики Китая и стран Европы, а также понижения цен на полупроводники. Решено также подготовить меры поддержки шести новых экспортных направлений. Правительство увеличит субсидирование маркетинговой помощи экспортным компаниям, сосредоточит усилия на поддержке отечественных предприятий в выходе и сбыте своей продукции на рынках развивающихся стран.