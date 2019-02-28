Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снова понизился

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снова понизился. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 25-28 февраля агентством Realmeter среди 2.011 жителей страны, он составил 49,4%, что на 1,6% ниже, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 44,4% опрошенных, что на 0,3% больше, чем неделю назад. Между тем, разрыв между уровнем поддержки крупнейших правящей и оппозиционной партий сократился. Показатель правящей Демократической партии Тобуро составил 38,3%, партии Свободная Корея – 28,8%, партии Справедливого будущего – 7,3%, партии Справедливости – 6,9%, партии Демократии и мира – 2,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,2% при уровне достоверности 95%.