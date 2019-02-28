В РК растёт доля экологичных автомобилей

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В прошлом году в РК было продано 1.525.150 экологичных автомобилей, что составило 8,2% автомобильного рынка. В 2015 году эта доля составляла лишь 2,8%. Как сообщили в Корейской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей с гибридным двигателем, электромобилей, авто на водородном топливе выросли на 26,2% в годовом исчислении, составив 124.979 автомобиля. Доля таких автомобилей в РК оказалась выше, чем в Западной Европе и США, но меньше, чем в Японии, где она составляет 32,8%. При этом 74,5% экологичных машин пришлись на автомобили с гибридным двигателем.