Будут назначены новые послы РК в Китае, Японии и России

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Президент РК Мун Чжэ Ин назначит новых послов в Китае, Японии и России. На пост посла РК в Китае, который два месяца оставался вакантным, будет назначен бывший советник президента по политическим вопросам Чан Ха Сон, на пост посла в Японии - бывший второй заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Нам Гван Пхё. На посту посла в России У Юн Гына, подозреваемого в финансовых махинациях, заменит нынешний генеральный консул во Владивостоке Ли Сок Пэ. Нынешние замены, как предполагается, связаны со стремлением Мун Чжэ Ина к активизации сотрудничества с вышеуказанными странами в вопросе денуклеаризации.