4 марта РК и США приступили к проведению совместных учений «Тонмэн»

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С 4 по 12 марта на юге Корейского полуострова проводятся совместные южнокорейско-американские учения «Тонмэн», которые заменят командно-штабные учения Key Resolve, проводившиеся в формате компьютерной симуляции. Чтобы показать, что это первые с начала года совместные учения, они названы - «19-1 Тонмэн». Количество задействованных в них военнослужащих сокращено по сравнению с Key Resolve. Пересмотрен также сценарий учений, в частности, сокращена их продолжительность. Между тем, как полагают в министерстве обороны РК, никаких проблем с обеспечением национальной безопасности нет. Как сообщил представитель министерства, стороны продолжают консультации о тактике совместных учений. Северокорейская сторона, которая обычно отрицательно относится к южнокорейско-американским совместным учениям, пока никак не отреагировала на начало учений «Тонмэн».