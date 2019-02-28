Джон Болтон назвал второй саммит КНДР-США успешным

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США считают успешным второй саммит с КНДР в Ханое. Об этом заявил в воскресенье в интервью CBS помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что основная проблема саммита касалась того, готова ли КНДР принять «большую сделку», нацеленную на экономическое будущее, согласившись на полную денуклеаризацию. Однако Ким Чон Ын не захотел принять предложение Дональда Трампа о «большой сделке». По словам Джона Болтона, Пхеньян неоднократно в письменном виде давал обещание отказаться от ядерного оружия, но ни разу не сдержал слово. По его словам, США всегда готовы к продолжению диалога с КНДР. В интервью FOX News Болтон сообщал, что в ходе саммита в Ханое Дональд Трамп передал Ким Чон Ыну два документа, на английском и корейском языках, в которых изложены предложения по «большой сделке».