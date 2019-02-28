В РК снижается количество ДТП с летальным исходом

В 2018 году количество погибших в ДТП на территории РК составило 3.781 человек. Это на 9,7% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта и Полицейском управлении РК. Показатель снижается шесть лет подряд, с 2013 года. Нынешнее сокращение оказалось самым значительным за последние годы. В министерстве считают, что этого удалось достичь за счёт понижения предела скорости в черте города с 60 до 50 км/ч, а в жилых районах с 40 до 30 км/ч. Количество погибших в ДТП в результате вождения в нетрезвом состоянии сократилось на 21%. Однако безопасность пешеходов всё ещё остаётся на низком уровне. Коэффициент смертности пешеходов в результате ДТП составил 3,3 на 100 тыс. человек. Это в три раза больше среднего показателя в ОЭСР. В этой связи правительство приняло решение об усилении мер безопасности, в том числе проектирование дорог с приоритетом для пешеходов.