РК и КНДР могут вместе побороться за право проведения Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года

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Международная федерация футбола FIFA предложила РК и КНДР совместно побороться за право проведения чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года. Как сообщили в Корейской футбольной ассоциации, по этому вопросу идут консультации. 4 марта в телефонном интервью Yonhap News исполнительный директор ассоциации Хон Мён Бо заявил, что предложение с вышеуказанным содержанием поступило со стороны FIFA. Ранее агентство Associated Press привело слова президента FIFA Джанни Инфантино по данному вопросу. Он, в частности, заявил, что слышал об этом и считает, что это будет прекрасно. По словам Хон Мён Бо, данное предложение представители FIFA месяц назад озвучили президенту Корейской футбольной ассоциации Чон Мон Гю в ходе какого-то мероприятия. Однако он отметил, что предложение не является официальным, и обсуждений с КНДР пока не проводилось. Регистрация кандидатов на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года завершается 16 марта. Окончательное определение места проведения мероприятия состоится в марте 2020 года.