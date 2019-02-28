СБ ООН решил вывести из-под санкций контакты членов разделённых семей в формате видеоконференции

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На прошлой неделе в СБ ООН приняли решение о выведении из-под санкций проведение встреч в режиме видеоконференций членов разделённых семей Юга и Севера. Об этом 4 марта сообщил правительственный источник. Таким образом, сторонам осталось лишь договориться о процедуре отправки на Север необходимого оборудования, а также прокладки оптического кабеля. Вышеуказанное мероприятие проводится на базе сети связи, установленной между Сеулом и Пхеньяном. Однако специальное оборудование по эксплуатации этой сети не использовалось более 10 лет, с 2007 года. Поэтому оно требует ремонта и замены. Между тем, для проведения видеоконтактов членов разделённых семей нужно подготовить списки кандидатов, а затем проверить их, на что может уйти около месяца. Поэтому данное мероприятие можно будет провести в лучшем случае только в апреле. Подобные встречи в формате видеоконференций были введены ввиду сложностей в организации прямых встреч и возраста членов разделённых семей. Всего с 2005 года было проведено семь таких контактов.