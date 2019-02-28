В РК сохраняется высокий уровень ветеринарно-санитарной системы животноводства

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Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) признала РК свободной от трёх заболеваний скота - губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) или бешенства, чумы мелких жвачных, африканской чумы лошадей. Об этом сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. РК сохраняет данный статус шесть лет подряд. Это говорит о том, что подобные болезни не фиксировались в РК в указанный срок, а правительство принимает меры профилактики в соответствии с ветеринарно-санитарным кодексом Всемирной организации по охране здоровья животных. Решение о признании РК свободной от вышеуказанных заболеваний будет официально принято в ходе конференции, которая состоится в мае во Франции. Это, как отмечается в министерстве, позволит повысить доверие к безопасности продукции южнокорейского животноводства и внести вклад в увеличение её экспорта.