Лидерами проката РК стали отечественные фильмы

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В минувшие выходные в южнокорейских кинотеатрах в первую пятёрку по числу просмотров вошли только южнокорейские фильмы. Об этом 4 марта сообщили в Корейском комитете развития кинематографии со ссылкой на рейтинг веб-сайта «Box Office», отслеживающего кассовые сборы. На первом месте рейтинга оказалась картина «Сопротивление: история Ю Гван Сун» (A Resistance), которую в период с 1 по 3 марта посмотрели 606.076 человек. Общее накопленное количество просмотров составило 791.052. Картина рассказывает о жизни героини Первомартовского движения. Фильм с очень низким бюджетом – менее 1 млн долларов – сумел обойти коммерческие кинопроекты, на создание которых ушло свыше 10 млн долларов. На втором месте фильм «Сваха: Шестой палец» (SVAHA : The sixth finger), который, в общей сложности, посмотрели 2 млн 148 тыс. 535 человек. В указанный период показатель составил 471.139 человек. На третьем месте фильм «Свидетель». Его показатель за выходные составил 372.681 просмотр, а накопленная отметка – 2 млн 288 тыс. 441 просмотр. На четвёртой позиции «Экстремальная работа» с показателем 330.032 и 16 млн 29 тыс. 822 человека. Премьера картины состоялась 23 января. По кассовым сборам она занимает первое место на отечественном рынке - 137,6 млрд вон или 122,3 млн долларов, что больше, чем у предыдущего лидера «Битва при Мёнряне». Наконец, на пятом месте картина «Король велоспорта Ом Бок Тон». Её показатель составил 81.082 просмотра за выходные и 154.332 просмотра с момента премьеры.