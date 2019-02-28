Президент РК дал оценку второму саммиту КНДР-США

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4 марта президент РК Мун Чжэ Ин провёл заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого выразил надежду на скорейшую подготовку проектов межкорейского сотрудничества, договорённость о которых описана в совместных Пханмунчжомской и Пхеньянской декларациях. Он призвал разработать план поддержки диалога КНДР и США с помощью развития межкорейских отношений в рамках санкций СБ ООН. Мун Чжэ Ин прокомментировал прошедший в Ханое второй северокорейско-американский саммит. Он, в частности, выразил сожаление по поводу результатов встречи, одновременно отметив, что саммит позволил подтвердить очень важный прогресс в диалоге двух стран, достигнутый к настоящему моменту. Он напомнил, что в Ханое был затронут вопрос о полном демонтаже ядерного комплекса в Ёнбёне, что указывает на появление реальной возможности на ликвидацию этого объекта под контролем США. Если Пхеньян пойдёт на это, то это будет означать начало необратимого этапа денуклеаризации. Большим прогрессом президент РК назвал и то, что лидеры КНДР и США обсудили возможность частичной отмены экономических санкций. Мун Чжэ Ин отметил, что сегодня стороны не критиковали друг друга и не повышали напряжённость, несмотря на то, что им не удалось достичь конкретных договорённостей. Они выразили неизменное взаимное доверие и готовность к продолжению диалога. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что последний саммит дал надежду на то, что встреча в Ханое является этапом на пути к большой договорённости. В ходе заседания совета президент ознакомился с рабочими докладами главы МИД Кан Гён Хва, министра по вопросам воссоединения Чо Мён Гю, министра обороны Чон Гён Ду, обменявшись мнениями по оценке итогов второго саммита КНДР-США и дальнейшим действиям.