Президент РК назначил новых послов в Китае, Японии и России

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Президент РК Мун Чжэ Ин назначил новых послов в Китае, Японии и России. На пост посла РК в Китае, который два месяца оставался вакантным, назначен бывший советник президента по политическим вопросам Чан Ха Сон, на пост посла в Японии - бывший заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Нам Гван Пхё. На посту посла в России У Юн Гына заменит нынешний генеральный консул во Владивостоке Ли Сок Пэ. Посол в США заменён не будет, эту должность продолжит занимать Чо Юн Чжэ. Новый посол РК в Китае Чан Ха Сон оценивается как человек с глубоким пониманием государственной политики, который, как ожидают, будет правильно выстраивать отношения между Сеулом и Пекином, в том числе, в экономической области. Новый посол РК в Японии Нам Гван Пхё имеет опыт работы в этой стране и в отделе международных соглашений МИД РК. Вновь назначенный посол РК в России Ли Сок Пэ считается одним из ведущих экспертов по этой стране.