Экстренные меры по снижению уровня микропыли принимаются в РК пять дней подряд

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5 марта в 12-ти регионах РК приняты экстренные меры по снижению уровня микропыли. Они впервые реализуются пять дней подряд. Кроме того, экстренный режим в связи с высокой концентрацией микропыли впервые был введён на острове Чечжудо. Правительство призвало органы местного самоуправления принять активные меры по снижению уровня микропыли. В настоящий момент ограничение на использование автотранспорта пятого уровня выброса выхлопных газов действует только на территории столичного региона. Тепловые электростанции работают не более чем на 80% мощности. В ночь на 5 марта в Сеуле объявили предупреждение о высокой концентрации твёрдых частиц диаметром менее 2,5 микрометров (PM2,5). Такие меры применяются в случае, если концентрация микропыли превышает 150 микрограммов на кубометр в течение двух часов.