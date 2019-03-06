Рост южнокорейской экономики в 2018 году составил 2,7%, что является самым низким показателем за последние шесть лет. Об этом сообщили во вторник в Банке Кореи. Инвестиции в производственные мощности выросли на 1,6%, что является самым низким показателем за последние 9 лет. Причиной является снижение спроса на полупроводники. Инвестиции в строительство понизились на 4%. Между тем, потребительские расходы увеличились на 2,8%. Это самый высокий показатель за последние семь лет. Рост государственных расходов оказался максимальным за 11 лет, составив 5,6%. Экспорт, на который приходится около половины ВВП, вырос на 4,2%, а рост импорта составил 1,7%. Рост производства в обрабатывающей промышленности составил 3,6%, в сфере услуг – 2,8%. В строительстве впервые с 2012 года зафиксирован отрицательный рост в размере 4,2%.