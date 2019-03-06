Рост цен в РК в феврале составил 0,5%

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Рост потребительских цен в РК в феврале составил в среднем 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, это самый низкий показатель с августа 2016 года. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%. По словам экспертов, столь низкий уровень инфляции вызван снижением цен на нефтехимическую продукцию на 11,3% в годовом исчислении. Стоимость коммунальных услуг повысилась в прошлом месяце на 1,3%, а промышленные товары подешевели на 0,8% в годовом исчислении.