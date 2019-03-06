ВНД на душу населения РК превысил 30 тыс. долларов

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Валовой национальный доход на душу населения РК составил в прошлом году 31.249 долларов, впервые преодолев 30-тысячную отметку. Как сообщили в Банке Кореи, он повысился на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. РК стала седьмой по счёту страной с населением более 50 млн человек, сумевшей достичь отметку в 30 тыс. долларов. Первые места в списке занимают США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. В среднем на переход от 20 до 30 тыс. долларов уходит 9,7 года. В случае с РК данный срок составил 12 лет, что связано с последствиями глобального финансового кризиса. ВНД на душу населения в 20 тыс. долларов РК достигла в 2006 году.