Торговая договорённость США и Китая может отрицательно сказаться на экономике РК

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Если США и Китай достигнут договорённости на торговых переговорах, то это может нанести удар по экспорту РК и других стран-союзниц США. Об этом 4 марта сообщило издание WallStreet Journal, ссылаясь на прогнозы британского инвестиционного банка Barclays. Как отмечается, в случае достижения вышеуказанной договорённости, в ближайшие пять лет Китай импортирует из США товары на общую сумму 1 трлн 350 млрд долларов. В итоге Япония понесёт убытки в размере 3% от общего объёма экспорта или 28 млрд долларов. Ущерб РК составит в, или 3,1%экспорта. Аналогичные последствия ожидают также страны АСЕАН, Тайвань и Австралию. Касаясь предположительной суммы импорта Китаем американской продукции, WallStreet Journal приводит озвученную в декабре прошлого года министром финансов США Стивеном Мнучиным величину в 1 трлн 200 млрд долларов. Данная вероятность объясняется необходимостью для перечисленных стран перенаправления части своего экспортного потока из Китая в другие страны, что в кратчайшие сроки является невозможным.