РК на втором месте среди стран ОЭСР по концентрации микропыли

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В прошлом году РК оказалась второй среди стран ОЭСР по концентрации микропыли в атмосфере. На это указывают результаты анализа данных американской компании AirVisual, который провела организация Green Peace. Сообщается, что в прошлом году средний уровень концентрации микропыли в РК составил 24 микрограмма на кубометр. Это 27-й показатель среди 73 стран, чьи данные были использованы в исследовании. Среди стран ОЭСР южнокорейская отметка оказалась второй после Чили – 24,9 микрограмма на кубометр. Наихудший показатель в мире зафиксирован в Бангладеш – 97,1 микрограмма на кубометр. Далее следуют Пакистан, Индия и другие страны Южной Азии. Китай на 12-м месте – 41,2 микрограмма на кубометр. В Green Peace отмечается, что такие неутешительные показатели в странах Южной Азии объясняются влиянием выхлопных газов от автотранспорта и других факторов, а в Восточной Азии - большим объёмом использования угля в энергетике.