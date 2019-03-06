Спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности отправился в США

Photo : YONHAP News

5 марта спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун отправился с трёхдневным визитом США. Он проведёт переговоры со своим коллегой Стивеном Бигэном. Об этом сообщили в МИД РК. Стороны намерены обсудить итоги второго северокорейско-американского саммита в Ханое. Они также затронут тему скорейшего возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Кроме того, Ли До Хун планирует встретиться и с другими представителями американской администрации, имеющими отношение к ядерной проблеме Севера.