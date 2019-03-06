На мировом рынке сократились продажи смартфонов

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В прошлом году на мировом рынке впервые сократился объём продаж смартфонов. По данным Strategy Analytics, во всём мире продано 1 млрд 431,6 млн единиц, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Причина снижения объясняется нехваткой новых инновационных моделей, затяжной нестабильностью на рынке, а также схожестью всех моделей из-за широкого распространения технологий. Стоит отметить, что если в первой половине прошлого года спад составил 2,6%, то во втором полугодии он достиг 7,3%. Ухудшение показателя во второй половине года связывают с недостаточностью новинок в линейках флагманов крупнейших производителей, а также ожиданием на рынке новых смартфонов с применением технологий 5G и сгибаемых дисплеев. Североамериканский рынок смартфонов сократился на 13,2, западноевропейский - на 6,3%. Спад отмечен также на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Исключением стала Россия, где на волне стабилизации экономики, рост составил 10,2%.