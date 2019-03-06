Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын вернулся в Пхеньян

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Рано утром 5 марта председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын прибыл в Пхеньян по завершении визита во Вьетнам. Как сообщило агентство ЦТАК, спецпоезд северокорейского лидера прибыл на Пхеньянский вокзал в 3 часа ночи. Главу государства встречали председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместитель председателя Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хэ, премьер-министр Пак Пон Чжу, представители партийного и государственного руководства. В сообщении ЦТАК подчёркивается, что Ким Чон Ын вернулся на родину после «официального дружественного визита» во Вьетнам, однако северокорейско-американский саммит не упоминается. Поезд Ким Чон Ына 2 марта отправился от станции Донгданг во вьетнамской провинции Лонгшан на границе с Китаем и направился в Пхеньян, не заезжая в Пекин.