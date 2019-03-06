Дональд Трамп: В Ханое не обсуждался вопрос о военных учениях РК и США

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На втором северокорейско-американском саммите в Ханое не обсуждался вопрос о южнокорейско-американских военных учениях. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Он, в частности, отметил: «Военные учения или как я их называю «военные игры» не обсуждались на переговорах с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Новости об обратном не соответствуют действительности». Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию с реструктуризацией совместных военных учений двух стран в сторону сокращения их масштабов. Он указал, что уже давно принял такое решение, что связано с огромными расходами американской стороны, связанными с учениями.