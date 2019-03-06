В Москву прибыла северокорейская делегация

После саммита КНДР и США в Ханое российская и северокорейская стороны активизируют диалог по вопросам сотрудничества. Делегация КНДР во главе с заведующим международным отделом ЦК ТПК Хан Ман Хёком посетила офис российской оппозиционной партии ЛДПР. Она прибыла в Москву для участия в мероприятиях по случаю 70-летия подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. О данном визите ранее в сообщали в посольстве РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook. Сообщается, что стороны намерены обсудить вопросы экономического и культурного сотрудничества. 6 марта в Москве состоится заседание российско-северокорейского комитета по вопросам экономического сотрудничества. Предыдущее заседание проходило в прошлом году в Пхеньяне. В этом году в нём примут участие представители экономических и инфраструктурных ведомств Севера.