Компания Samsung Electronics - лидер потребительского рейтинга в России

Photo : YONHAP News

Компания Samsung Electronics стала лидером в ежегодном рейтинге ста лучших брендов России (100 brands with the Best Customer Experience), представленном 5 марта консалтинговой компанией KPMG. Рейтинг составлен на основе опроса пяти тысяч потребителей. Показатель южнокорейского производителя составил 8,24 балла из 10 возможных. Далее следуют американский бренд NIKE, французская косметическая компания Уves Rocher, японская SONY, VISA, LEROY MERLIN, Master Card, Аэрофлот, IKEA и Adidas. Samsung Electronics получила наивысшие оценки потребителей по пяти из шести критериев, среди которых отношение к клиентам, доверие к бренду, соответствие ожиданиям потребителей, способность решать текущие проблемы, эффективность и оперативность, понимание нужд потребителей. В докладе KPMG говорится, что Samsung Electronics занимает лидирующие позиции на российском рынке бытовой электроники и цифровых аппаратов, за многие годы заручилась доверием потребителей. Центр изучения потребительского опыта (CEEC) при KPMG с 2010 года проводит исследование уровня удовлетворённости качеством услуг разных брендов по всему миру. Опрос в России проводился впервые. Samsung Electronics в течение шести лет сохраняет лидерство в ежегодном рейтинге ТОР-20 проекта «Любимые бренды россиян» исследовательской компании Online Market Intelligence (OMI).