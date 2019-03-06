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Внеочередная сессия Национального собрания РК откроется 7 марта. Соответствующая договорённость достигнута во вторник в ходе встречи заместителей лидеров парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Ли Чхоль Хи, оппозиционной партии Свободная Корея Чон Ян Сока, партии Справедливого будущего Ю Ый Дона. В соответствием с согласованным участниками встречи расписанием сессии, 11 марта начнутся выступления представителей фракций. С 19 по 22 марта депутаты заслушают отчёты глав правительственных учреждений по вопросам экономики, внешней политики, воссоединения, безопасности, образования и социального обеспечения. Пленарные заседания запланированы на 28 марта и 5 апреля.