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Политика

Внеочередная сессия Национального собрания РК откроется 7 марта

Write: 2019-03-06 10:05:00Update: 2019-03-06 10:23:20

Внеочередная сессия Национального собрания РК откроется 7 марта

Photo : YONHAP News

Внеочередная сессия Национального собрания РК откроется 7 марта. Соответствующая договорённость достигнута во вторник в ходе встречи заместителей лидеров парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Ли Чхоль Хи, оппозиционной партии Свободная Корея Чон Ян Сока, партии Справедливого будущего Ю Ый Дона. В соответствием с согласованным участниками встречи расписанием сессии, 11 марта начнутся выступления представителей фракций. С 19 по 22 марта депутаты  заслушают отчёты  глав правительственных учреждений по вопросам экономики, внешней политики, воссоединения, безопасности, образования и социального обеспечения. Пленарные заседания запланированы на 28 марта и 5 апреля. 
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