Экстренные меры по снижению концентрации микропыли сохраняются в РК шестой день подряд

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В РК сохраняется высокая концентрация микропыли в воздухе. В этой связи экстренные меры по снижению данного показателя сохраняются шестой день подряд. Облака микропыли продвинулись в восточном направлении. В результате экстренные меры были впервые приняты в уезде Ёндон-гун провинции Канвондо. Объектами таких мер стали 15 из 17 регионов. Нормальная ситуация сохраняется только в двух городах – Пусане и Ульсане. Второй день проблема с высокой концентрацией микропыли сохраняется на острове Чечжудо. На этом фоне гора Халласан в центре острова практически не видна. В Сеуле и столичном регионе власти сохранили ограничение на использование автотранспорта с пятым уровнем выбросов выхлопных газов, призывая граждан использовать общественный транспорт. В столице закрыта 441 общественная автостоянка при госучреждениях.