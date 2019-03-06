Правительство РК будет активно работать над возобновлением диалога между КНДР и США

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Правительство РК приняло решение об активизации мер по возобновлению диалога между КНДР и США. Об этом сообщил представитель правящей Демократической партии Тобуро Хон Ик Пхё, выступая во вторник на заседании комитета по вопросам мира на Корейском полуострове. В нём приняли участие министр иностранных дел Кан Гён Хва и министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн. Они рассказали о результатах второго саммита КНДР и США в Ханое, представили план дальнейших действий. Хон Ик Пхё заявил, что РК будет работать над тем, чтобы убедить Вашингтон и Пхеньян в необходимости продолжения диалога. По этому вопросу планируется провести обсуждение с американской стороной. По его словам, южнокорейское правительство займёт активную внешнеполитическую позицию с тем, чтобы не допустить затягивания возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. В настоящий момент рассматриваются различные варианты контактов между КНДР и США.