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С 27 по 30 мая в РК пройдут военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk, которые объединят учения южнокорейских вооружённых сил Taegeuk и часть южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Guardian. Целью новых учений является укрепление возможностей вооружённых сил РК по самостоятельному отражению вооружённых нападений и их действия в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия. Впервые план проведения новых учений был представлен в июле прошлого года, после чего была подготовлена их модель. Учения Ulchi начали проводить после того, как в 1968 году подразделения сил специальных операций КНДР напали на администрацию президента РК. Их цель состояла в проверке готовности административных органов к подобным инцидентам. В 1976 году учения Ulchi объединили с учениями Focus Lens, которые проходили под командованием США. Первоначально они назывались Ulchi Focus Lens, а с 2008 года Ulchi Freedom Guardian. Командно-штабные учения Taegeuk проводились под руководством объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Решение военного альянса РК и США о прекращении двух крупнейших совместных учений подтвердило готовность Вашингтона к диалогу с Пхеньяном.