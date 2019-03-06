В РК получили лицензии три новые малобюджетные авиакомпании

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Как сообщили 5 марта в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК, три новые авиакомпании получили лицензии на перевозки. Это Fly Gangwon, зарегистрированная в уезде Янян-гун провинции Канвондо, AERO K - в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто и Air Premia - в городе Инчхоне. В министерстве отметили, что Fly Gawngwon представила стратегию по привлечению иностранных туристов в провинцию Канвондо, AERO K заявила о ещё более низких ценах по сравнению с другими малобюджетными авиакомпаниями, а Air Premia отметила стремление занять свою нишу в перевозках на средние и дальние расстояния. Начальник отдела авиаперевозок министерства Чи Хён Хван выразил надежду на то, что выход на рынок новых компаний позволит активизировать конкуренцию, повысить уровень комфорта и активизировать региональный рынок авиаперевозок. Таким образом, количество малобюджетных авиакомпаний увеличится с нынешних шести до девяти. Между тем, министерство сочло компании Аir Рhilip и Guardians Аir не отвечающими необходимым для работы критериям.