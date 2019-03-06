Южнокорейские валютные резервы в феврале сократились

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По состоянию на конец февраля, валютные резервы РК составили 404 млрд 670 млн долларов, что на 840 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Южнокорейские валютные резервы, которые состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций МВФ, специальных прав заимствования и золотых слитков, сократились впервые за последние четыре месяца. По мнению экспертов Банка Кореи, рост курса доллара США привёл к снижению стоимости других валют при конвертации в доллар. В феврале курс доллара повысился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом курс евро снизился на 1%, а японской иены – на 1,7% по отношению к доллару. По состоянию на конец января РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов. В списке лидируют Китай, Япония, Швейцария, Саудовская Аравия и Тайвань