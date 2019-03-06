Спецслужбы РК: Реактор в Ёнбёне переведён в спящий режим

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В конце прошлого года пятимегаваттный реактор в ядерном комплексе Ёнбён в КНДР переведён в спящий режим и с тех пор не используется. Об этом говорится в отчёте Национальной службы разведки РК, представленном во вторник в парламентский комитет по делам разведки. Кроме того, подземные туннели на ядерном полигоне в районе деревни Пхунге-ри уезда Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто, взорванные в мае прошлого года в присутствии иностранных журналистов, не восстанавливаются. Спецслужбы РК и США ведут постоянный совместный мониторинг ситуации на северокорейских объектах, связанных с ядерной и ракетной программами,- отмечается в докладе. Реактор с графитовым замедлителем мощностью 5 мегаватт является одним из ключевых объектов ядерного комплекса в Ёнбёне. Он способен производить от 5 до 7 кг оружейного плутония в год. Для создания одной бомбы требуется около 6 кг плутония.