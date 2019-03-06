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РК заняла 13-е место по степени развития системы интеллектуальной собственности, опустившись на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили 6 марта в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, Global Innovation Policy Center (GIPC), действующий при Торговой палате США, представил рейтинг на эту тему, подготовленный на основе анализа 50 стран. Исследование проводилось по 45 критериям в восьми категориях, среди которых патенты, авторское право, торговые марки, конфиденциальность бизнеса, коммерциализация, правоприменение, эффективность системы, членство, ратификация международных договоров. Первое место в рейтинге заняли США. Далее следуют Великобритания, Швеция, Франция и Германия. Среди стран Азии Япония на восьмом, а Сингапур на десятом месте.