Джон Болтон: В случае отказа КНДР от ядерного разоружения США могут ужесточить санкции

Photo : YONHAP News

В случае отказа КНДР от ядерного разоружения США могут ужесточить санкции. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он отметил, что в свете решения главы Белого дома не идти на «плохую сделку» с КНДР ожидаются решений со стороны Пхеньяна, которые могли бы подтвердить серьёзность его обещаний. Если этого не будет, санкции не только останутся в силе, но и ужесточатся. Как отметил Болтон, США рассчитывают на то, что Китай более активно станет убеждать КНДР отказаться от ядерных вооружений, добавил Болтон.