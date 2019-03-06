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В мире

Джон Болтон: В случае отказа КНДР от ядерного разоружения США могут ужесточить санкции

Write: 2019-03-06 12:22:05Update: 2019-03-06 14:27:12

Джон Болтон: В случае отказа КНДР от ядерного разоружения США могут ужесточить санкции

Photo : YONHAP News

В случае отказа КНДР от ядерного разоружения США могут ужесточить санкции. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он отметил, что в свете решения главы Белого дома не идти на «плохую сделку» с КНДР ожидаются решений со стороны Пхеньяна, которые могли бы подтвердить серьёзность его обещаний. Если этого не будет, санкции не только останутся в силе, но и ужесточатся. Как отметил Болтон, США рассчитывают на то, что Китай более активно станет убеждать КНДР отказаться от ядерных вооружений, добавил Болтон. 
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