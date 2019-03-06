Бывший президент РК Ли Мён Бак освобождён под залог

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Высокий суд Сеула удовлетворил в среду апелляцию бывшего президента РК Ли Мён Бака об освобождении под залог в связи с ухудшившимся состоянием здоровья и по другим причинам. 5 октября прошлого года он был приговорён к 15 годам тюремного заключения за взяточничество, присвоение средств, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью, нарушение избирательного законодательства. Суд установил, что Ли Мён Бак, занимавший пост главы государства с 2008 по 2013 год, являлся фактическим владельцем компании по производству автозапчастей, принадлежавшей его брату, а также использовал президентские полномочия в личных целях. В частности, подтверждён факт получения им взятки от группы Samsung на сумму более 5 млн долларов. Бывший глава государства с самого начала отвергал все обвинения, заявляя, что нынешние власти преследуют консервативные силы под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мён Бак ожидал решения по апелляции с 29 января.