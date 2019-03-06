Ли До Хун: Переговоры между КНДР и США должны возобновиться как можно скорее

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Необходимо как можно скорее возобновить переговоры между КНДР и США. Об этом заявил во вторник в Вашингтоне спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, комментируя итоги второго северокорейско-американского саммита в Ханое. Он сообщил о своём намерении выслушать позицию американской стороны по итогам саммита и дальнейшим действиям. На вопрос о том, повысили ли США степень своих требований к КНДР по денуклеаризации, Ли До Хун отметил, что сейчас не время делать какие-либо предположения. Он сказал, что для обдумывания ситуации понадобится время. Поэтому правильнее всего будет сохранять терпение и ждать. Ли До Хун пробудет в Вашингтоне до 7 марта. Он встретится со своим коллегой Стивеном Бигэном и другими представителями американской администрации, имеющими отношение к ядерной проблеме Севера.