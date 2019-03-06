Президент РК напомнил о роли армии в обеспечении мира

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5 марта президент РК Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии выпуска офицеров Военно-морской Академии, поднявшись на борт корабля «Токто». Никогда ранее глава государства не прибывал на место проведения этого знаменательного события по морю. Экипаж находившегося рядом эсминца «Соэ Рю Сон Рён», оснащённого усовершенствованной системой «Иджис», поприветствовал главу государства. В небе пролетели морские патрульные самолёты и вертолёты. Мун Чжэ Ин призвал армию максимально сдерживать возможность войны, но в случае необходимости победить врага, во чтобы то ни стало одержав победу. Он также сказал, что соседние государства постоянно наращивают мощь своих военно-морских сил, и южнокорейские ВМС не должны отставать от них. Глава государства подчеркнул роль армии в денуклеаризации Корейского полуострова и поддержании прочного мира.