Президент США будет «разочарован» в лидере КНДР, если сведения о восстановлении ракетного полигона подтвердятся

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Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о том, что северокорейские власти приступили к восстановлению ракетного полигона Сохэ, отметил, что он «будет очень сильно разочарован» в северокорейском лидере, если данные сообщения подтвердятся. В ходе встречи с журналистами в Белом доме он отметил, что это лишь «предварительные данные», и пока рано делать какие-либо выводы. Трамп ещё раз отметил, что поддерживает хорошие отношения с северокорейским лидером. 5 марта американский интернет-портал 38 North, ссылаясь на результаты анализа спутниковых снимков, сообщил о выявлении признаков восстановления ракетного полигона Сохэ в районе Тончханни на северо-западе КНДР. Указывается, что в период с 16 февраля по 2 марта на территории полигона были начаты работы по восстановлению некоторых строений, рядом со стартовой площадкой установлены два подъёмных крана, возведён новый объект, завозятся строительные материалы.