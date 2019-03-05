Мун Чжэ Ин: РК и АСЕАН являются друг для друга надёжными партнёрами

Photo : YONHAP News

Проведение в странах АСЕАН двух исторических северокорейско-американских саммитов, которые нацелены на устранение последней на земле «холодной войны», не является случайностью. АСЕАН открывают «эпоху Азии», отмеченную понятиями мира и сосуществования. Такую позицию выразил президент РК Мун Чжэ Ин в статье для Asia News Network. Глава государства выразил надежду на то, что мир на Корейском полуострове обеспечит мир и процветание во всей Азии. Он также сообщил, что рад предстоящему визиту в Бруней, Малайзию и Камбоджу. Мун Чжэ Ин отметил, что восхищён открытостью АСЕАН и всеобъемлющим обществом, в котором сосуществуют разные религии, идеологии и культуры. Он отметил наличие множества моментов, объединяющих РК и страны АСЕАН, выразив уверенность в том, что стороны являются друг для друга надёжными партнёрами. Президент также отметил, что в этом году, когда РК и АСЕАН отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, в Сеуле состоится специальный двусторонний саммит, который, как он надеется, приблизит будущее совместного процветания и мира.