В этом году планируется масштабная приостановка работы угольных теплоэлектростанций

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В этом году в РК планируется приостановить работу около 90% угольных электростанций общим сроком от 7 до 45 дней. Об этом заявил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Чон Сын Иль. По его словам плановое профилактическое обслуживание будет проведено в весенний период в отношении 48 из 60 угольных теплоэлектростанций. Следует учитывать четыре уже временно закрытые устаревшие станции и две станции, работа которых приостановлена в связи с авариями. Таким образом, в этом году частичной приостановке работы подвергнутся 54 теплоэлектростанции. Это делается с целью снижения уровня микропыли в атмосфере. Весенний период был выбран в связи с относительно низким уровнем потребления электроэнергии. Взамен планируется повысить мощность выработки на электростанциях, работающих на газе. Кроме того, в целях снижения уровня серной кислоты в выбросах, на которую приходится 3/4 микропыли от угольных электростанций, решено увеличить применение низкосернистого угля.