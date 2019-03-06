7 марта – открытие внеочередной сессии Национального собрания РК

Photo : KBS News

7 марта в Сеуле откроется внеочередная сессия Национального собрания РК. Парламентарии намерены рассмотреть законопроекты, которые касаются повышения прозрачности бухгалтерского учёта в частных детских садах, улучшения качества медицинских услуг, гибкого рабочего графика и других актуальных проблем. Правящие силы и оппозиция по-разному оценивают важность законопроектов, поэтому ожидаются сложности в рассмотрении и принятии законопроектов о детских садах и о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. В четверг после церемонии начала работы внеочередной сессии парламента пройдут выборы новых председателей парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли и специального бюджетного комитета. 11 марта начнутся выступления представителей фракций. С 19 по 22 марта депутаты заслушают отчёты глав правительственных учреждений по вопросам экономики, внешней политики, воссоединения, безопасности, образования и социального обеспечения. Пленарные заседания запланированы на 28 марта и 5 апреля.