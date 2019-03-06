В Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителей РК и США по ядерной проблеме КНДР

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6 марта спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился со своим американским коллегой Стивеном Бигэном. В ходе встречи обсуждались итоги второго саммита КНДР и США в Ханое. В госдепе сообщили, что Стивен Бигэн провёл отдельные двусторонние переговоры с Ли До Хуном и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Обсуждались дальнейшие меры по достижению необратимой и подконтрольной денуклеаризации КНДР. В госдепе также сообщили о планах проведения встречи в трёхстороннем формате. Другие подробности пока не раскрываются.