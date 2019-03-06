В МИД Китая прокомментировали проблему микропыли

Пекин в очередной раз отверг утверждения Сеула о том, что основная часть микропыли поступает на Корейский полуостров из Китая. На состоявшейся 6 марта пресс-конференции официальному представителю МИД КНР Лу Кану был задан вопрос об отношении Пекина к недавнему заявлению президента РК Мун Чжэ Ина о необходимости совместного решения проблемы микропыли двумя странами. Лу Кан выразил сомнение в наличии достаточных доказательств того, что микропыль попадает в РК из Китая. Он сказал, что в то время, когда в Сеуле концентрация микропыли диаметром менее 2,5 микрометра (PM2,5) превышала 147 микрограммов на кубометр, в Пекине микропыль вовсе не фиксировалась. Однако передвижение пыли на дальние расстояния занимает время. Кроме того, в период со 2 по 4 марта в Пекине было объявлено предупреждение о высоком уровне загрязнения воздуха, а 5 марта концентрация микропыли там превысила 200 микрограммов на кубометр.