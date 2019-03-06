Джим Роджерс: Юг и Север объединятся в ближайшие 20 лет

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Крупнейший американский инвестор и владелец компании Rogers Holdings Джим Роджерс не разочарован результатами второго саммита КНДР и США в Ханое и всё ещё заинтересован в инвестициях в КНДР. Такую позицию он выразил в передаче Korea 24 KBS World Radio. По его мнению, время инвестирования в КНДР было просто отложено, и он продолжает верить в потенциал Севера. Джим Роджерс заявил, что переговоры КНДР и США возобновятся, так как этого хотят те, кто заинтересован в обеспечении безопасности на Корейском полуострове, в том числе Китай. Когда КНДР откроется миру, её богатые трудовые и природные ресурсы будут полезны Югу. Джим Роджерс сказал, что в течение ближайших 20 лет Юг и Север объединятся, став самым привлекательным в мире объектом для инвестиций. Комментируя сообщения СМИ о том, что он посетит КНДР по приглашению местных властей, Роджерс сказал, что пока не получал приглашения, но всегда готов поехать.