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Правительство РК планирует ввести дополнительные меры борьбы с микропылью. Если её концентрация в атмосферном воздухе будет повышаться, либо количество дней с высокой концентрацией будет увеличиваться, могут быть введены дополнительные ограничения на использование автомобильного транспорта. Сейчас в целях снижения концентрации микропыли вводятся ограничения на использование автотранспорта с пятым уровнем выбросов выхлопных газов, однако дополнительные меры могут предусматривать подобные ограничения на более низкий уровень выбросов, если высокий уровень концентрации микропыли будет сохраняться более пяти дней подряд. Отдельные меры могут быть введены для каждого региона с учётом местной обстановки. Кроме того, планируется активизировать сотрудничество с Китаем, в частности, в проведении совместных экспериментов по вызыванию искусственного дождя над Жёлтым морем и внедрении системы раннего оповещения о повышении концентрации микропыли. Министерство экологии намерено принять дополнительные меры для повышения точности предварительных прогнозов о повышении концентрации микропыли.