В РК объём беспроводной передачи данных через мобильные устройства впервые превысил 400 тыс. терабайт

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В РК в январе общий объём беспроводной передачи данных через мобильные телефоны вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 403 тыс. 812 терабайт (ТВ). Отметка в 400 ТВ превышается впервые. В годовом исчислении показатель вырос на 28,7%, а по сравнению с январём 2012 года отметка выросла в 17 раз. Такой стремительный рост объясняется удешевлением и распространением тарифов с безлимитным использованием интернета. По состоянию на декабрь прошлого года на 10% наиболее активных пользователей интернет трафика пришлось 56% всего объёма беспроводной передачи данных. Между тем, отмечается, что в случае продолжения такой тенденции можно ожидать проблем с нехваткой проводимости коммуникаций, ухудшения скорости интернета и снижения качества услуг.