РК и Филиппины объявили «Год взаимных культурных обменов»

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В этом году министерство культуры, спорта и туризма РК и комитет по культуре и искусству Филиппин проведут различные мероприятия по случаю объявления 2019 года «Годом взаимных культурных обменов РК и Филиппин». Лидеры двух стран в ходе саммита в прошлом году договорились об этом, учитывая 70-летие установления дипломатических отношений. В министерстве сообщили, что в четверг в Маниле на стадионе Mall of Asia Arena состоится «Дружественный концерт К-РОР». В мероприятии выступят такие известные южнокорейские певцы, как группа NCT DREAM, April, NOIR и другие. Филиппинский комитет по культуре и искусству в ближайшее время проведёт в РК мероприятие «День Филиппинской культуры». Кроме того, на Филиппинах запланированы культурный фестиваль, выставка южнокорейских культурных и туристических контентов, кинофестиваль РК и Филиппин, и другие.