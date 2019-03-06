Юг и Север укрепляют сотрудничество в сфере культурного наследия

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Корейское управление по охране культурного наследия сообщило о создании временной структуры «Организация по межкорейским обменам в сфере культурного наследия», а также консультационного органа «Межкорейский форум по политике культурного наследия». Временная структура займётся обсуждением и продвижением совместных проектов, в числе которых исследование исторических памятников в демилитаризованной зоне, подготовка законодательной базы для активизации двустороннего обмена и другие. В работе «Межкорейского форума по политике культурного наследия» примут участие около 50 экспертов. Они будут проводить обсуждения по таким темам как политика активизации обмена, сравнительный анализ систем охраны культурного наследия Юга и Севера, возможности двустороннего сотрудничества в сохранении исторических памятников в демилитаризованной зоне и другие.